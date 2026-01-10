«Il problema dell’isolamento telefonico che stiamo affrontando non nasce oggi, ma è figlio di una linea telefonica vetusta, si tratta di cavi che risalgono agli anni '70, un problema annoso che richiede interventi strutturali e non semplici "cerotti”». La sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, replica così alle polemiche della minoranza in merito alle criticità legate alla mancata copertura del segnale di telefonia mobile nel centro storico del borgo turistico. L’amministrazione ha disposto l’intervento di ripristino e il gestore della rete, FiberCop, ha affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta Sielte.

«Quello in corso non è il primo intervento, ma l'ultimo in ordine di tempo, di una serie di operazioni mirate. L'obiettivo è che questo sia finalmente l'intervento risolutivo», aggiunge il primo cittadino. «È curioso notare come proprio la minoranza dimentichi che quando si discuteva la loro mozione i tecnici del gestore fossero già al lavoro in un altro punto della linea, proprio al centro storico, motivo per cui non è stata accolta la mozione. Questo dimostra ampiamente l’esclusiva volontà di diffondere notizie distorte e non veritiere per puro calcolo politico».

Il guasto attuale è stato localizzato: si tratta di pesanti infiltrazioni di acqua nelle condutture, che hanno compromesso l'integrità dei cavi. L'Amministrazione comunale è in contatto costante e quotidiano con i tecnici della ditta Sielte per monitorare l'avanzamento del cantiere in corso, partiti giovedì scorso. Le operazioni proseguono senza sosta. Il ripristino della piena funzionalità è atteso per martedì, con la possibilità di anticipare la conclusione già a lunedì.«Mentre qualcuno preferisce spendere il proprio tempo a cercare colpevoli o a darsi importanza attraverso polemiche sterili, pur di attribuirsi un ruolo che non ha nei fatti,- sottolinea la sindaca - questa Amministrazione preferisce lavorare per risolvere il problema». E aggiunge : «Siamo consapevoli dei disagi che l'isolamento telefonico comporta per le famiglie, gli anziani e le attività commerciali, e vi ringraziamo per la pazienza. Il nostro unico interesse è restituire al centro storico servizi efficienti, affrontando i problemi ereditati dal passato con pragmatismo e serietà».

© Riproduzione riservata