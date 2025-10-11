Sarebbero sei o sette le persone coinvolte in una rissa con coltelli scoppiata oggi a Sassari, nei giardini di via Rockefeller. Lo scontro è avvenuto dopo le 17 e i bilancio parla di tre feriti: due fratelli e un conoscente.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri ci sono due persone in codice rosso: un 30enne, colpito al braccio all’altezza dell’arteria brachiale e portato in sala operatoria, e un 23enne che ha riportato una ferita al torace. Una terza persona, un 36enne, è stata portata al Pronto soccorso in codice verde, con una ferita all’avambraccio sinistro. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il 118 e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica. L’arma non sarebbe stata ritrovata.

