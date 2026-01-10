Olmedo, medici Ascot: il Comune attiva il servizio segreteriaI cittadini dovranno depositare la richiesta in busta chiusa esclusivamente nell’apposita cassetta esterna al poliambulatorio
La Giunta comunale di Olmedo, guidata dal sindaco Toni Faedda, ha deliberato l’attivazione del servizio di segreteria a supporto dei medici dell’Ascot, tramite personale della Protezione civile locale.
Il servizio sarà attivo dal giorno 13 gennaio 2026 e consentirà di snellire la richiesta e il rilascio delle prescrizioni mediche dei farmaci riducendo i disagi e i lunghi tempi di attesa dei numerosi utenti.
I cittadini dovranno depositare la richiesta in busta chiusa esclusivamente nell’apposita cassetta esterna al poliambulatorio il martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12; le ricette potranno essere ritirate nella stessa giornata a partire da un’ora prima dalla chiusura dell’ambulatorio. Un sistema semplificato, ottenuto dopo mesi di insistenze, che facilita e velocizza le prescrizioni mediche, evitando lunghe attese inutili per le sole ricette e un risparmio di tempo per il personale medico ASCoT e per gli stessi pazienti. I medici proseguiranno la prevista attività di visita dei pazienti e prescrizione di analisi e esami.