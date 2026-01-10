La Giunta comunale di Olmedo, guidata dal sindaco Toni Faedda, ha deliberato l’attivazione del servizio di segreteria a supporto dei medici dell’Ascot, tramite personale della Protezione civile locale.

Il servizio sarà attivo dal giorno 13 gennaio 2026 e consentirà di snellire la richiesta e il rilascio delle prescrizioni mediche dei farmaci riducendo i disagi e i lunghi tempi di attesa dei numerosi utenti.

I cittadini dovranno depositare la richiesta in busta chiusa esclusivamente nell’apposita cassetta esterna al poliambulatorio il martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12; le ricette potranno essere ritirate nella stessa giornata a partire da un’ora prima dalla chiusura dell’ambulatorio. Un sistema semplificato, ottenuto dopo mesi di insistenze, che facilita e velocizza le prescrizioni mediche, evitando lunghe attese inutili per le sole ricette e un risparmio di tempo per il personale medico ASCoT e per gli stessi pazienti. I medici proseguiranno la prevista attività di visita dei pazienti e prescrizione di analisi e esami.

