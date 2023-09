Stop al consumo dell’acqua erogata nella località di Tottubella, frazione di Sassari.

L’ordinanza di divieto è stata firmata dal sindaco Nanni Campus a seguito dei parametri chimici, risultati non conformi all’utilizzo umano della risorsa idrica, dopo i controlli effettuati dall’Arpas e comunicati al Comune dall’Asl di Sassari Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione.

L’esito delle analisi dei campioni prelevati il 28 agosto scorso mostra il rientro nell’accettabilità dei parametri microbiologici e nel contempo il superamento del parametro Trialometani, proprio nel punto di prelievo nella fontanella pubblica, dietro alla chiesa di Tottubella.

Pertanto sono stati disposti i limiti all’utilizzo dell’acqua erogata quale bevanda e per la preparazione di alimenti; è ammissibile soltanto l’uso per il lavaggio e per tutti gli altri usi domestici, compresa l’igiene personale.

Il provvedimento dispone a carico di Abbanoa la fornitura dell’acqua tramite posizionamento di autobotti.

