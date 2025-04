Arrestato a Sassari dalla polizia di Stato un uomo accusato di abusi sessuali su una minorenne. L’intervento degli agenti della questura è avvenuto ieri in via Torre Tonda dopo la denuncia della giovane che sarebbe stata molestata dalla persona.

Secondo quanto riferito l'adulto, in stato di ebbrezza, l’avrebbe avvicinata mentre questa si trovava in un bar insieme a un’amica. E avrebbe cominciato a palpeggiarla con insistenza sul seno e sulla vita. Quando questa ha reagito, l’uomo l’avrebbe insultata in modo pesante e intimidita dicendole di non riferire nulla di quanto accaduto. La minore ha invece contattato la polizia che ha arrestato in flagranza il presunto responsabile che si trova adesso nel carcere di Bancali.

