L'incontro intende fare il punto sia sulle opportunità del digitale per lo sviluppo di tutte le attività produttive sia sui rischi che presenta sul fronte della sicurezza dei dati. L'appuntamento col convegno nazionale dal titolo "Opportunità e rischi del digitale: le strategie per governare le tecnologie 4.0" è per giovedì 22 giugno alle ore 9 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari.

L'evento - condotto da Maria Cristina Origlia, giornalista socioeconomica - si aprirà con Giorgio Sbaraglia, membro del Comitato Direttivo del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), che presenta i risultati emersi dall'ultimo Rapporto Clusit 2023 con la mappa della situazione italiana in tema di sicurezza informatica. L'intervento si focalizza sui trend, sulle tipologie di attacchi e casistiche più diffuse tra le PMI, suggerendo le migliori strategie di prevenzione.

Seguirà un dibattito a due, un confronto serrato tra due esperti: Paolo Reale, informatico forense, conosciuto al grande pubblico per le sue incursioni televisive, che si concentra sui lati oscuri del digitale, e Andrea Granelli, Supervisore tecnico scientifico dell'I-LAB, che metterà in luce le enormi potenzialità delle nuove tecnologie per l'innovazione di tutti i business.

Sarà anche l'occasione per fare un bilancio di quanto realizzato dall'I-LAB sino ad oggi, annunciare i prossimi passi e riconoscere il merito delle aziende e dei professionisti coinvolti, veri protagonisti della transizione digitale del territorio.

