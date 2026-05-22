Solo nel 2025 viale delle Vigne, nel centro urbano di Porto Torres, aveva fatto registrare 14 incidenti, distanziando in modo significativo tutte le altre arterie, alcuni sinistri concentrati proprio all’incrocio con via Ettore Sacchi. Pertanto è stato studiato un piano di interventi sulla viabilità realizzando una rotatoria nella intersezione, chiusa al traffico per consentire di concludere le opere. Ieri pomeriggio ha ripreso il regolare transito degli autobus in via Ettore Sacchi, in seguito alla conclusione dei lavori di completamento della rotatoria nell’incrocio tra viale delle Vigne e via Ettore Sacchi.

Una rotatoria progettata in accordo con gli ingegneri dell’Arst- Azienda regionale di trasporto pubblico – per pianificare un sistema che consentisse il passaggio dei pullman in sicurezza, mezzi che transitano giornalmente e percorrono quel tratto di strada senza essere obbligati a compiere difficili manovre di svolta. La mini rotatoria sormontabile, infatti, è una intersezione a raso con diametro esterno molto ridotto, di circa 14 metri, con isola centrale sormontabile, realizzata con un rilievo minimo e materiali sormontabili rispetto alla carreggiata. In particolare è stata progettata per essere invalicabile dalle auto, ma può essere superata dalle ruote posteriori dei mezzi pesanti o di soccorso durante le manovre di svolta. Gli interventi hanno riguardato la scarifica del manto stradale esistente, la stesura di un nuovo manto e la segnaletica orizzontale.

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