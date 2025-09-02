14 mesi fa l’incendio doloso nell’istituto di via Cilea a Sassari e ora l’approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione. Nel luglio 2024 un rogo innescato al pianoterra della scuola primaria del quartiere di Santa Maria di Pisa, originato da un atto vandalico, causò ingenti danni. Fu dato fuoco con ogni probabilità a un armadio contenente libri e oggetti didattici, le cui fiamme si estesero poi alle pareti. L’intervento per ristrutturare quanto danneggiato costerà 450mila euro, tutti provenienti dal bilancio comunale.

