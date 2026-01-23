Sassari, Nursing Up: «Totale assenza di Oss nei turni di notte in ospedale»Il sindacato sollecita «un urgente incontro con la direzione generale dell'Aou di Sassari»
Oss assenti di notte in Nefrologia ed Ematologia e Neuropsichiatria infantile nel Santissima Annunziata e nelle Cliniche di San Pietro di Sassari. La denuncia viene dal sindacato Nursing Up che riferisce in una nota dell'importanza degli operatori.
«Tra i diversi compiti dell'Oss - scrive l'organizzazione sindacale - rientra la cura dell'igiene personale dei pazienti allettati, al fine di garantire ai degenti sia la tutela della dignità sia l'igiene e profilassi degli stessi: così come la mobilizzazione passiva per scongiurare l' insorgere di lesioni cutanee da decubito».
Ma è solo un esempio delle diverse funzioni compiute da questa figura.
«L'assenza totale della figura dell' Oss - continua Nursing Up - nei turni notturni determina un carico di lavoro eccessivo ed improprio per gli infermieri che vengono distratti e sottratti dalle proprie funzioni, obbligati loro malgrado a cercare per quanto possibile di eseguire contemporaneamente due distinte funzioni, intaccando le specifiche funzioni e responsabilità proprie dei Professionisti Sanitari laureati Infermieri».
Per questi motivi Nursing Up sollecita «un urgente incontro con la direzione generale dell'Aou di Sassari, al fine di avere certezza e garanzia per un percorso risolutivo, quindi di ripristino delle qualità assistenziali nonché migliori condizioni di lavoro per gli Infermieri e Oss».