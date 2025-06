A meno di tre mesi dalla Discesa dei Candelieri il Comune di Sassari presenta alcune novità.

Con la delibera approvata dalla giunta nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Lello Panu, si intende dare un aspetto più ordinato e consono alle Festha Manna del 14 agosto.

Tra le misure a cui si darà il via libera ci sono la ridefinizione delle aree date alle attività ambulanti, poi la presenza di alcune zone in cui la concessione del suolo pubblico servirà anche per allestire tavole e panche. È stato deciso inoltre che i gazebo - sia per gli operatori commerciali che per gli hobbisti e le associazioni - dovranno essere bianchi, senza loghi o marchi e in buono stato e, infine, l’esecutivo ha stabilito un termine di pagamento per usufruire della concessione oltre il quale non si potrà andare.

«Vogliamo immaginare una Faradda - argomenta il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia- sempre più esportabile nei circuiti turistici internazionali, dandogli un aspetto più ordinato, rendendola sempre più fruibile e assicurando le migliori condizioni di sicurezza, a misura di tutte e di tutti». «Mettere ordine significa anzitutto consentire agli operatori di concorrere e di lavorare secondo regole uguali per tutti - aggiunge l’assessore Panu, secondo il quale – ci siamo attivati per tempo al fine di consentire a chiunque di prendere atto delle novità e di organizzarsi».

Nello specifico saranno eliminati alcuni stalli in via Artiglieria, ma si aggiungeranno nuovi spazi in Corso Vico e in via XXV Aprile.

In piazza Santa Maria, in via XXV aprile e in piazza della Stazione gli stalli saranno più grandi e il costo della concessione per il suolo pubblico sarà maggiore, ma questo permetterà di sistemare tavoli e sedute all’interno dello stallo.

