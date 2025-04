Niente acqua in alcune zone di Sassari da martedì 15 a mercoledì 16 aprile. L’interruzione è dovuta a un intervento di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che dovrà eseguire l’Enas, lavori che dureranno circa 36 ore. In città lo stop all’erogazione, da mezzanotte di martedì alle 15 di mercoledì, interesserà i quartieri alimentati in esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro. Si tratta di Centro storico, Latte Dolce, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Acqua h24 invece nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali.

Nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi) saranno eseguite chiusure notturne dell’erogazione martedì 15 aprile dalle 18 alle 6, mercoledì dalle 20 alle 6 e giovedì dalle 22 alle 6. Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell’erogazione domenica 13 e lunedì 14 aprile dalle 23 alle 6 del giorno successivo per accumulare quante scorte nel serbatoio, martedì dalle 14 alle 6, mercoledì dalle 16 alle 6, giovedì dalle 23 alle 6 per ricostituire i livelli dopo l’interruzione legata ai lavori dell’Enas.

A partire dalle 9 di martedì e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotti in Porta Sant’Antonio (Centro storico), piazza Bottego (Latte Dolce), piazza Pelosi (Santa Maria di Pisa), piazza Sacro Cuore.

