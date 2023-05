Ancora caso emblematico di trascuratezza (e mancanza di sicurezza) in via Bottego, una delle arterie principali del quartiere popolare Latte Dolce a Sassari.

Nel vetusto parco giochi nei mesi scorsi l'Amministrazione comunale aveva provveduto a rimuovere la pericolante cancellata in metallo che perimetrava il parco stesso. Sono rimasti invece al loro posto, totalmente incustoditi e protetti oramai da una rete arancione in plastica, alcuni giochi compreso un grosso scivolo, che in queste condizioni non è certo in sicurezza. Anche perché vi giocano giornalmente diversi bambini, che corrono un grosso rischio di cadere e di farsi male.

Anche il gioco, quindi, dovrebbe essere rimosso al più presto dagli operatori dell'Amministrazione comunale. Prima che possa succedere qualcosa di grave.

