Piove sul bagnato in via Colombo n° 15 a Sassari. Le piogge dei giorni scorsi hanno continuato nell’opera di infiltrazione che sta andando avanti da anni nello stabile del quartiere di Latte Dolce. “Con risultati disastrosi- riferisce Alessandro- Mi cade l’acqua dentro la cucina. Non so più cosa fare”. Ma il problema si estende fino al numero adiacente, il 17, coinvolgendo altre tre stanze di ulteriori appartamenti in una catena da vasi comunicanti. E la visione è impressionante perché stanno cadendo pezzi di intonaco e le pareti sono invase dall’acqua scesa fino al pavimento e che continua a colare su letti, mobili, suppellettili.

La criticità è esplosa nel 2020 quando una tromba d’aria divelse parte del tetto nel palazzo e da allora gli inquilini si trovano esposti alle intemperie. “Abbiamo paura che ci crolli tutto in testa”, chiosa Alessandro che parla anche per conto del vicino di casa. Area, proprietaria degli stabili, si è attivata per le riparazioni, stanziando una parte dei finanziamenti, ma i lavori non riescono a prendere piede. “Alcuni inquilini non vogliono pagare le loro quote. Noi però ci siamo stancati e adesso ci rivolgeremo a un avvocato”.

