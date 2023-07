«Abbiamo più volte sollecitato, anche la settimana scorsa con email e posta PEC, l'intervento del Comune, ma sinora non è stato fatto nulla. La situazione del verde nel quartiere Sant'Orsola di Sassari è disastrosa. E siamo già ai primi di luglio, con i possibili problemi di incendi e di zecche che potrebbero seguire».

Sono le parole amareggiate di Francesco Piras, presidente del comitato di quartiere. In effetti la situazione non è delle migliori. Particolarmente precaria quella in viale Sant'Orsola, sul tratto che porta alla ferrovia, compreso il ponte. Il marciapiede infatti è stato totalmente invaso dalle erbacce ed è intransitabile. Con i problemi di sicurezza che ne derivano, in un tratto di strada da sempre pericoloso ( lo testimoniano i frequenti incidenti stradali ), sul quale i residenti da anni chiedono invano un allargamento.

Ma sul verde e le erbacce un intervento tampone in questi giorni è doveroso eseguirlo. Prima che la situazione diventi davvero ingestibile.



