Sei kg e 900 grammi di marijuana. È il quantitativo di droga che sarebbe stato trovato nel garage di un ventottenne a Sassari dai carabinieri, lo scorso 22 agosto. E ieri in tribunale per il giovane, difeso dall’avvocato Marco Palmieri, il gip Gian Paolo Piana ha disposto la convalida dell’arresto e, come richiesto dal pm Maria Paola Asara, la misura del carcere.

Vista l’entità di sostanza stupefacente scoperta, oltre al rinvenimento di quanto serve per confezionare e misurare la droga, il giudice ha ritenuto che il 28enne sia dedito allo spaccio e collegato «a un circuito criminale».

L’indagato, senza precedenti penali, avrebbe ammesso le sue responsabilità ma non è bastato per evitare il carcere di Bancali.

© Riproduzione riservata