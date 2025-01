Nasce la Cassa Edile Centro Nord Sardegna. L’accorpamento includerà quelle di Sassari, Nuoro e Oristano che, dopo 60 anni di attività, diventeranno un corpo solo dal primo febbraio. L’accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi dai tre presidenti delle vecchie Casse Edili, Lorenzo Sassu, Antonello Garau e Rosa Appeddu. In questo modo si è dato inizio a un nuovo corso della bilateralità nelle tre province storiche e quelle future di Olbia-Tempio e Ogliastra, come concordato dalle parti sociali Ance Centro Nord Sardegna, Ance Sardegna centrale e le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

«L’unificazione delle tre Casse edili», spiega il Presidente dell’Ente unificato Lorenzo Sassu, «rappresenta un momento storico non solo per la portata dell’operazione, ma soprattutto come esempio di sinergia e collaborazione tra territori, che consentirà di offrire maggiori risposte alle imprese e ai lavoratori che operano all’interno del comparto».

Il presidente della Cassa Edile Centro Nord Sardegna, Lorenzo Sassu

A motivare l’accorpamento sono la razionalizzazione dei costi di gestione ed una omogeneità delle prestazioni ai lavoratori e servizi alle imprese. La fusione può vantare una gestione pari a circa 130 milioni di massa salari, l’assistenza ad oltre 10.000 lavoratori e più di 2.000 imprese di costruzioni.

