Misterioso incendio, ieri notte, in via Leoncavallo a Sassari, nel quartiere di Santa Maria di Pisa. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 23 chiamati per il rogo di una motocicletta, andata poi distrutta. Dal mezzo, parcheggiato davanti alle palazzine, si sono levate alte le fiamme che hanno annerito parte della facciata, creando una grossa situazione di pericolo per i residenti. Ancora non si è a conoscenza delle cause dell’incendio.

