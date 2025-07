Partiranno domani a Sassari una serie di interventi destinati alla pulizia delle strade. L’iniziativa, programmata dall’amministrazione comunale e dalla Rti formata da Ambiente Italia, Gesenu SpA e Formula Ambiente, consiste nello spazzamento manuale con operatori dotati di soffiatori, seguiti dalla spazzatrice e dal mezzo lava strade. L’operazione riguarderà diverse aree cittadine. Il 24 luglio si inizierà da via Roma, mentre il 25 e il 28 luglio si interverrà su due distinti tratti di via Napoli.

Il 29 luglio gli operatori si sposteranno in via Asproni, il 30 luglio in viale Caprera, il 31 luglio in viale San Francesco, l’1 e il 4 agosto in via Luna e Sole, il 5 agosto in via Pascoli, il 6 agosto in via Ortobene, il 7 agosto in via Camboni, l’8 e l’11 agosto in viale Dante e il 12 e 13 agosto in via Amendola. Per consentire i vari interventi la sede stradale dovrà essere libera dalle auto, e per questo motivo da mezzanotte alle 8 del giorno indicato sarà vietata la sosta temporanea nelle vie interessate. Il giorno successivo sarà eseguito un ulteriore lavaggio dei marciapiedi con il mezzo Unigreen, che non deve però operare a strada libera. “Per una città più pulita e più decorosa occorre l’impegno e la collaborazione di tutta la comunità- dichiara il vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, alla Tutela del territorio e al Decoro urbano, Pierluigi Salis - per questo occorre anzitutto informare adeguatamente le persone di quel che sta accadendo”. “L’amministrazione e il settore Ambiente- conclude -sono impegnati in questi giorni, anche grazie all’ausilio degli eco-controllori, a diffondere ogni informazione utile a limitare i disagi per le cittadine e i cittadini, ma anche per gli operatori”.

