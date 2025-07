L’assessora al Benessere della Persona, delle Famiglie e della Comunità, Maria Grazia Salaris, ha partecipato questa mattina alla Conferenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria dell’Asl n. 1 di Sassari in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’incontro è stato un’occasione importante per porgere gli auguri di buon lavoro alla nuova dirigenza, ma soprattutto per assicurare collaborazione istituzionale e disponibilità al confronto.

«Quello che attende la nuova dirigenza è senza dubbio un grande lavoro – afferma l’assessora Salaris – ma è indispensabile intervenire subito sulle emergenze. Il Pronto soccorso è in gravissima sofferenza, soprattutto in questo periodo: il sindaco Cacciotto e l’intera Amministrazione sono pronti a fare la propria parte in un’ottica di proficua collaborazione con la Asl, e ci auguriamo che questo nuovo inizio possa rappresentare un decisivo cambio di passo nella gestione della sanità cittadina».

L’assessora Salaris evidenzia come la chiusura del punto nascita dal 2023 costituisca una ferita aperta per la comunità e ribadisce la necessità che Pediatria e Cardiologia tornino a garantire l’assistenza nelle 24 ore, dopo la riduzione oraria che ne limita l’efficacia. Per quanto riguarda invece la carenza di medici di base, che sta mettendo in difficoltà numerose famiglie, nel mese di settembre è previsto l’arrivo di tre nuovi medici, come recentemente annunciato dal commissario.

«Tra le urgenze c’è anche quella di programmare la realizzazione di una nuova RSA, indispensabile per dare risposte adeguate all’invecchiamento della popolazione - aggiunge l’assessora - per quanto riguarda l’ospedale Marino, invece, restano da chiarire le modalità di trasferimento alla Asl, soprattutto in relazione alle risorse umane e professionali necessarie. La città ha bisogno di certezze e servizi adeguati, per cui chiediamo l’apertura immediata di un tavolo tecnico-operativo con Asl e Regione per definire tempi, risorse e responsabilità».





