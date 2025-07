Il nuovo Anfiteatro della Billellera di Sorso, dopo l’inaugurazione, si apre alla prima rappresentazione teatrale in programma domenica 27 luglio. Gli attori protagonisti appartengono alla Compagnia Teatro Sassari che porta in scena “Fuga dall’Asinara”, commedia in tre atti italiano e sassarese di Mario Lubino. Sul palco i professionisti delle commedie in vernacolo, un cast d’eccezione che vede recitare Teresa Soro, Michelangelo Ghisu, Mario Lubino, Eliana Carboni, Claudio Dionisi, Alfredo Ruscitto, Alessandra Spiga, Pasquale Poddighe e Paolo Colorito per la regia di Alfredo Ruscitto. Il sipario si apre alle ore 21.30 per uno spettacolo capace di strappare tante risate. In scena una storia avvincente e surreale che ruota attorno alla rocambolesca fuga del camorrista Felice Capone dalla colonia penale dell’isola dell’Asinara. Mentre le autorità sono convinte che sia scappato verso la Corsica, l’uomo si rifugia nel cuore di Sassari, generando una serie di malintesi, sequestri improvvisati e situazioni esilaranti.

