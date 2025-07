Doppio appuntamento musicale nell’ampio giardino delle Tenute Li Lioni, la suggestiva location scelta dall’Associazione Musicando Insieme per ospitare alcuni appuntamenti della XX rassegna concertistica Musica & Natura, in programma a Porto Torres dal 22 luglio al 15 agosto.

Giovedì 24 luglio alle 22,alle ore si terrà il concerto del Barranco 4tet Jazz, il quartetto composto dalla cantante Pina Muroni e dai musicisti Battista Giordano (chitarra e pianoforte), Mauro Dore (basso) e Luca Deriu (batteria), insieme per un mix di jazz contemporaneo, musica colta e testi in vocalese.

Il progetto Barranco 4tet prende il nome dal quartiere bohémien di Lima, sospeso tra storia aristocratica e spirito ribelle, e proprio come quel paesaggio affacciato sul burrone, la musica della ensemble dallo stile raffinato si muove sul confine sottile tra sperimentazione e controllo, osando senza mai perdere l’eleganza. Sabato 26 luglio sempre alle 22, ad animare il palcoscenico della Tenuta Li Lioni saranno i Mildred, la band sarda dalle sonorità rock attiva dal 2016, composta da Gianluca Era, Elias Casula e Francesco Zizi.

Il loro repertorio si muove con originalità tra rock alternativo ed elettronica, intrecciando influenze italiane (Ministri, Afterhours, Subsonica) e internazionali (Bring Me The Horizon, The 1975, Panic! at the Disco). I Mildred porteranno sul palco i brani dei loro primi due album e i suoni inediti del nuovo lavoro discografico, anticipato dal recente singolo “Disumana”, uscito a maggio 2025 per Roble Factory.

La manifestazione musicale è organizzata dall’associazione Musicando Insieme con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

