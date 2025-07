Pali della luce a Sassari con la forma dei Candelieri. Si tratta di 40 impianti luminosi, in fase di posizionamento, che accompagneranno la Discesa del 14 agosto fungendo da doppio, per quanto immobile, del simbolo per eccellenza della Faradda.

Sono pali con armature led a tenuta stagna capaci di resistere a lungo agli effetti di qualsiasi condizione climatica e di qualsiasi agente atmosferico e che su di sé “indossano” le bandierine in cima e lo stemma serigrafico del Comune. Perfino il cubo in metallo che fa da base richiama quello dei ceri votivi che, tra meno di un mese, saranno i protagonisti della festa identitaria sassarese in cui si rinnova il Voto alla Madonna per aver salvato la città dalla peste. L’attuale amministrazione comunale ha voluto questa operazione per arricchire di una componente di bellezza Sassari Vecchia, la cui riqualificazione è sempre più connessa alla valorizzazione e alla promozione dei gremi, delle loro attività e delle loro tradizioni.

A occuparsi della realizzazione dei candelieri luminosi è stata Engie, la società a cui è affidata la gestione dell’illuminazione pubblica.

