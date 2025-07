La giunta comunale di Bonorva ha deciso di assegnare il premio "Zichito d'oro " 2025 all'ordine delle suore delle Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli.

Il riconoscimento è stato assegnato per il loro instancabile servizio in favore dei più deboli e per l'opera meritoria e compassionevole che le suore hanno realizzato nei loro 132 anni di attività nel paese, dal 1892 al 2024, anno in cui l'Istituto Vincenziano ha chiuso i battenti.

Dal sindaco Massimo D’Agostino e da tutta la comunità il ringraziamento, quindi, per la loro grande testimonianza di fede e di bontà nei confronti dei Bonorvesi.

Il premio verrà consegnato alla Responsabile Regionale dell'ordine in una cerimonia che si terrà venerdì 8 agosto, alle ore 18, presso la Sala Consiliare "Valentino Fozzi".

Lo stesso giorno verrà presentato un volume fotografico da titolo “Le Vincenziane a Bonorva”, un viaggio d’amore e di solidarietà lungo 132 anni che ripercorre i momenti salienti della presenza delle religiose nel paese.

