Previste alcune modifiche della viabilità a Sassari, nei prossimi giorni, in attesa dell'evento di sabato primo marzo in piazza d’Italia.

La Brigata Sassari ha infatti organizzato una cerimonia per il rientro del contingente dalla missione all’estero “Leonte XXVI” e per il 110° annuale della Fondazione della Brigata Sassari, iniziativa che si terrà anche con il supporto del Comune.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione e delle prove, dalle 20 di giovedì 27 febbraio alle 14 di sabato primo marzo è previsto il divieto di fermata in via Roma, da via Giovanni Spano a via Mazzini. In via Giovanni Spano, compreso il piazzale davanti alla Provincia e in via Moleschott. Invece dalle 20 di venerdì 28 febbraio alle 14 di sabato primo marzo sarà vietata la fermata in via Cagliari (da via Cavour a viale Umberto I) e in via Bellieni.

Venerdì 28 febbraio dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 17:30 e comunque fino al termine delle prove, stop al transito in piazza d’Italia, nei portici Crispo e Bargone; in via Carlo Alberto da via Cavour a piazza d’Italia (sarà consentito il traffico locale nelle due direzioni fino ai posti auto del civico 3); in via Giovanni Spano, in via Bellieni; in via Roma da via Spano a via Mazzini e in via Manno, da via Roma a via Cavour.

Infine sabato primo marzo dalle 8:30 alle 11:30 e in ogni caso fino al termine dell’evento l, ancora transito vietato in piazza d’Italia, via Cagliari da via Cavour, portici Crispo e Bargone; via Carlo Alberto da via Cavour a piazza d’Italia (permesso il traffico locale nelle due direzioni fino ai posti auto del civico 3); via Giovanni Spano via Bellieni; via Roma da via Spano a via Mazzini; via Manno, da via Roma a via Cavour; via Brigata Sassari da via Enrico Costa a via Cavour.

Inoltre dalle 7 alle 14 sarà vietata la fermata in viale Umberto I, tra via Moleschott e viale Trento come da segnaletica sul posto.





