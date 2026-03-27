Un uomo è stato arrestato a Sassari dagli agenti della Volante con l'accusa di minacce aggravate.

Ieri i poliziotti sono intervenuti in via Washington, dopo aver ricevuto la segnalazione che un uomo armato di accetta stava minacciando un’altra persona per strada. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo che, nel frattempo, si era appena liberato dell’accetta, poi ritrovata nelle vicinanze. 

Già noto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti, il responsabile è stato tratto in arresto. Il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Sassari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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