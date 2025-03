Si aprirà a Sassari, lunedì prossimo in tribunale, un processo per truffa in cui è imputato un 48enne del capoluogo turritano.

Secondo le accuse l'uomo pubblicizzava dal 2017 al 2021 su un sito e diversi social un sistema di trading automatizzato ideato da lui che, riferisce l'imputazione, «era in grado di ottenere performance finanziarie a doppia cifra».

La persona avrebbe convinto 21 persone e una società, tutte o quasi del nord Italia, e alcune delle quali hanno perso tutti i loro risparmi, della bontà del suo metodo convincendole a investire ingenti somme di denaro, superiori al milione e mezzo di euro. Soldi che le parti offese, nonostante le ripetute richieste, non hanno più visto. Procedendo quindi con la querela che ha portato l'uomo a essere citato a giudizio.

