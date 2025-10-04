Tornano i disagi a Sassari per l’erogazione dell’acqua. Il prossimo martedì 7 ottobre Enas, Ente Acque della Sardegna, dovrà eseguire per circa 17 ore alcuni interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e Monte Agnese al servizio di Alghero. Gli interventi comporteranno delle riduzioni delle forniture per gli impianti di potabilizzazione in parte sopperite con altre fonti d’approvvigionamento garantire da Enas. Per limitare le chiusure, in contemporanea Abbanoa eseguirà una serie di interventi sulle proprie reti di Sassari: efficientamento della condotta “Monte Oro-Ponte Rosello; efficientamento della condotta “Truncu Reale-Porto Torres”; attivazione della nuova rete idrica realizzata in via Lenci a Li Punti; installazione di nuove apparecchiature nelle reti di via Oriani e via Principessa Jolanda.

Sassari: nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna) sarà eseguita una chiusura dell’erogazione dalle 8.30 alle 19.30 di martedì;

Acqua invece h24 nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca (San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali) a eccezione del quartiere di Li Punti dove sarà interrotta l’erogazione dalle 8.30 alle 19.30 di martedì;

Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell’erogazione lunedì dalle 23 alle 6 del giorno successivo per accumulare quante più scorte nel serbatoio, martedì dalle 16 alle 6, mercoledì dalle 23 alle 6 per ricostituire i livelli dopo l’interruzione;

Nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

