Pericolo lungo i marciapiedi in prossimità di due chiese molto importanti di Sassari: Mater Ecclesiae e Sacra Famiglia. Lo denuncia in un'interpellanza Mariolino Andria, capogruppo del Psd'az in Consiglio comunale. «Recentemente l’Amministrazione ha più volte sottolineato una situazione favorevole di bilancio - afferma il consigliere -. La stessa Amministrazione è in carica da quattro anni avendo in carico le manutenzioni e risorse disponibili. Sottolineo quindi che in prossimità degli ingressi sia della chiesa Sacra Famiglia che Mater Ecclesiae persiste da tempo un grave stato di pericolo nel marciapiede, tale da rendere veramente ostico per i pedoni (e soprattutto disabili) percorrerlo in entrambi le direzioni. Per cui interpello il Sindaco e l’Assessore di competenza, su quando potrà essere effettuato un intervento, almeno parziale, per mettere i tratti indicati in sicurezza e quando l’intera zona, ricca di scuole e altri uffici pubblici, sarà oggetto di riqualificazione. Magari rinunciando a qualche chilometro di pista ciclabile in periferia».

«Si evidenzia - conclude Andria - anche uno stato di degrado e incuria delle aiuole e caditoie stradali».

© Riproduzione riservata