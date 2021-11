Non c’è pace per la strada vicinale di Maccia d’Agliastru, la frazione di Sassari a un passo dalla borgata di Caniga.

Il maltempo ha evidenziato i problemi legati alla viabilità, alla sicurezza stradale e alla criticità della carreggiata. Profonde buche diventate veri crateri si trasformano in pozze d’acqua ad ogni acquazzone, avvallamenti e voragini che rendono impraticabile il percorso.

Le maggiori criticità si riscontrano nel tratto compreso tra lo svincolo della 131 fino alla traversa, dove la carreggiata è continuamente percorsa da mezzi pesanti che contribuiscono a rendere la strada pericolosa. Nella zona lunga dieci chilometri della frazione ci abitano trecento famiglie costrette a sopportare una situazione insostenibile.

Lamentano i continui rischi e pericoli che corrono gli automobilisti e i passanti. La denuncia arriva anche dal presidente del comitato di quartiere di Caniga, Vanni Azzena che chiede la municipalizzazione della strada.

“Da anni in continuo deterioramento, chiediamo che venga sistemata al più presto – lamenta il comitato –. E' arrivato il momento che il Comune prenda in mano la questione per trovare una soluzione immediata”.

© Riproduzione riservata