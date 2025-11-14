Parapiglia ieri sera in via Ardara a Sassari: tre persone sono state arrestate dalla polizia di Stato, intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite nel quartiere Monte Rosello Alto. La discussione era scoppiata tra un ragazzo e sua madre, che ha contattato le forze dell’ordine.

Alla vista della volante, la fidanzata minorenne del 18enne e il padre di lei hanno chiesto spiegazioni, e gli animi si sono presto surriscaldati. La polizia ha dovuto ricorrere al taser due volte per immobilizzare il 41enne. La figlia, che pratica boxe, vedendo le condizioni del padre, ha colpito con un calcio un agente, fratturandogli lo sterno, secondo quanto riportato dal referto medico.

Il trio – 41enne, 18enne e minorenne – è stato arrestato con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per il 41enne, difeso dall’avvocato Marco Salaris, la giudice Valentina Nuvoli ha disposto l’obbligo di firma nel corso della direttissima tenutasi oggi in tribunale. Gli atti relativi al 18enne, assistito dall’avvocato Gabriela Pinna Nossai, sono stati trasmessi al giudice che aveva già disposto una misura nei suoi confronti. La direttissima per la ragazza è invece prevista per domani. La pm del caso era Erica Angioni.

