Conclusi i lavori di consolidamento nello stabile di via Colombo a Sassari. Circa 21 persone, otto giorni fa, erano state costrette a lasciare la palazzina per problemi di sicurezza, e già da oggi potranno tornare nei 12 appartamenti, 9 di proprietà di AREA e 3 privati, interessati dall’ordinanza di sgombero.

«Siamo soddisfatti – dichiara l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu – nel giro di pochi giorni, grazie al lavoro dell’assessorato, di AREA e di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo mantenuto la promessa alle persone evacuate».

L’intervento è consistito nel posizionare dei nuovi pilastri in acciaio a sostituzione e integrazione di quelli che esistevano e puntellare i solai. Per l’esecuzione dei lavori sono stati utilizzate malte performanti con fibre e componenti tecnologicamente avanzati, tutti elementi che consentono di ottenere capacità portanti maggiori dei cementi armati.

Nelle prossime settimane si procederà con i lavori definitivi di consolidamento dei pilastri e del solaio originali per un tempo stimato di circa 60 giorni. «L’intervento in via Colombo rientra nelle opere di ripristino di emergenza - specifica l’assessore - ma sto predisponendo una delibera da 27 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicati all’edilizia residenziale pubblica».

