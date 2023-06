L'assessore comunale alla Cultura di Sassari, Laura Useri, espressione in Giunta del Movimento 5 Stelle, ha querelato il consigliere comunale di Sassari Civica Giuseppe Palopoli.

La querela è stata notificata al consigliere comunale alcune settimane fa, ma il fatto è emerso durante una segnalazione dello stesso consigliere nell'ultimo Consiglio comunale.

All'origine della querela un video sulla fontana del Rosello (allora chiusa al pubblico per un muro pericolante) che lo stesso consigliere ha diffuso sui social, nei quali è molto attivo. Il consigliere Palopoli nel video ha avuto parole di contrarietà rispetto a quella chiusura e alle condizioni di degrado in cui si trovava il sito, dove si trova uno dei monumenti più importanti di Sassari.

Inoltre nel video Palopoli ha espresso apprezzamenti verso l'assessore alla Cultura Useri, definita «incapace e ignorante in materia». Parole che non sono piaciute alla Useri. Da qui la querela.

I rapporti tra i due continuano ad essere tesi ed al momento non ci sembrano le condizioni per una remissione. Era da molto tempo che al comune di Sassari non si verificavano atti del genere tra esponenti di Giunta e Consiglio. Per quanto riguarda la fontana del Rosello è stata riaperta al pubblico, col tratto transennato del muro pericolante.

«Ripristinato nel modo in cui avevo più volte sollecitato - afferma oggi il consigliere Palopoli -. Ribadisco inoltre che le mie considerazioni sull'assessore Useri erano solo politiche e non personali».

