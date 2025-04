L’apertura del Mese Mariano e la Festa del voto a Sassari mettono al centro l'antico Santuario di San Pietro in Silki. I frati francescani insieme con un centinaio di volontari si preparano al grande appuntamento religioso che ogni anno richiama migliaia di fedeli per onorare la Madonna delle Grazie.

Un dettagliato calendario di celebrazioni accompagnerà il mese di devozione e di ringraziamento alla Vergine, ritenuta miracolosa perché, invocata durante la seconda guerra mondiale, salvò Sassari dai bombardamenti. Ogni giorno verranno celebrate sette messe e, per il terzo anno consecutivo, la chiesa resterà aperta già dalle 5 del mattino (con la prima messa fissata per le 6,15) fino a tarda sera per dare modo a tutti, in qualsiasi orario e secondo le esigenze personali, di raccogliersi in preghiera o accendere un cero. Una cappella sarà destinata proprio a chi voglia rendere un veloce e semplice omaggio, e sarà allestita con un quadro di Jacopo Scassellati che rappresenta la Madonna attorniata dal popolo.

Perché tutto possa procedere per il meglio, il rettore padre Massimo Chieruzzi auspica però la soluzione di alcuni problemi. Uno riguarda la rampa disabili. «Quella esistente, soprattutto nel Mese Mariano, non è idonea». Si augura, poi, che in occasione delle celebrazioni l’attività dei privati che gestiscono l’ex convento non crei disturbo o interferisca con i momenti di spiritualità.

I francescani fanno anche un appello sugli interventi di restauro della chiesa finanziati per circa 400mila euro nel giugno del 2022, ma mai cominciati per i ritardi nell’erogazione dei fondi. «Ora sembra che finalmente la Soprintendenza possa pagare i progettisti - fa sapere padre Massimo -. E ci auguriamo che l’intervento venga eseguito, con l’aiuto e il controllo della Prefettura, nei tempi utili per evitare di perdere il contributo ottenuto».

