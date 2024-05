Una storia sbagliata. Così il sindacato della scuola Anief racconta la vicenda delle parti sociali e degli istituti alberghieri di Sassari e Alghero. Perché dopo l’incontro del 7 aprile con Flc-Cgil, Uil-Rua e Snals, le organizzazioni sindacali erano pronte a tutelare gli interessi dei lavoratori. Ma, come scrive l’Anief in un comunicato e il suo referente regionale Mario Soma, «Flc Cgil e Cisl Scuola hanno deciso di avere l’esclusiva sulla tutela del Personale docente e non docente dell’Istituto Alberghiero di Sassari, unitamente a due componenti autoreferenziali della RSU».

Poi il sindacato accusa: «I due sindacati-paladini-solitari non hanno fatto alcun accenno alla chiusura del Convitto, con gravi ripercussioni sull'organico del Personale Ata: 10 collaboratori scolastici, 2 cuochi e 1 infermiera perdenti posto». «Il mancato coinvolgimento delle altre sigle sindacali – conclude il Presidente dell’ANIEF Sassari, Marcello Frau – si tramuta in un’occasione perduta che indebolisce sensibilmente l’azione di tutela dei lavoratori, dovere ineludibile di tutti i sindacati che sono stati scelti dal personale docente e Ata per rappresentarli. Spiace constatare che Flc-Cgil e Cisl Scuola viaggino a corrente alternata, in base a calcoli che un tempo si definivano di bottega».

