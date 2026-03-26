Sassari, lancio di pietre contro la metropolitana di superficie: mezzo danneggiatoL’episodio in viale Italia, nessun passeggero a bordo del mezzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura a Sassari. Due giorni fa, di sera, un uomo ha lanciato alcune pietre contro Sirio, la metropolitana di superficie.
L’autore del gesto ha incrinato due vetri della parte centrale del mezzo che stava attraversando viale Italia all'altezza dell'Upim. Al momento dell’impatto, per fortuna, non c’erano passeggeri a bordo.
«Abbiamo dovuto fermare il mezzo per la riparazione- fanno sapere dall'Arst- Si è quasi conclusa la fase di ripristino dei vetri».
L'Azienda comunica intanto di aver sporto denuncia contro ignoti. Sull'episodio indagano i carabinieri.