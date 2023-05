Un pessimo biglietto da visita per la città di Sassari. Stiamo parlando delle condizioni della scalinata che porta alla stazione ferroviaria, ma anche dello scarso decoro che caratterizza le zone adiacenti.

Gli scalini sono praticamente rovinati e dovrebbero essere sostituiti al più presto, anche per ragioni di sicurezza, poiché rappresentano oramai un pericolo per i pedoni. Le zone limitrofe inoltre sono sporche e piene di erbacce incolte, cresciute con l'arrivo della primavera.

La stazione ferroviaria di Sassari, oltre ad essere sempre molto trafficata, è un bene storico della città da tutelare al meglio, anche per la sua architettura e per ciò che rappresenta per tutti i sassaresi.

A pochi metri dalla stazione l'ex Hotel Turritana, da anni ridotto a un rudere e con progetti di rilancio sempre annunciati e mai eseguiti.

Un'intera zona quindi che sembra in grande decadenza. Un tempo, invece, era il fiore all'occhiello della città.

