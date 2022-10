A Sassari la rotatoria di ingresso del grande quartiere popolare Santa Maria di Pisa, presso il giardino dei papi, è diventata decisamente pericolosa, soprattutto per il caos che si è creato nella segnaletica.

Alcuni segnali sono stati abbattuti tempo fa a causa di un incidente stradale. Altri sono stati tolti per alcuni lavori in corso.

Sia in un caso che nell'altro non sono stati mai più rimessi al proprio posto. Perciò la rotatoria è diventata una trappola per automobilisti (e non solo), poiché anche la segnaletica a terra lascia alquanto a desiderare.

"In questo momento la rotatoria costituisce un pericolo costante per mezzi e pedoni - precisa Danilo Farina, componente del comitato Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. I residenti si lamentano con noi anche di questo. Come comitato non possiamo fare altro che sollecitare Comune e istituzioni. Cosa che abbiamo fatto anche per questa situazione di pericolo che si è aggiunta agli altri problemi del grande rione".



