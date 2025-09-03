La polizia locale di Sassari salva un gattino incastrato tra le sospensioni di un'autovettura. Stamattina il felino era saltato all'interno di una macchina che procedeva verso via XXV aprile. Il conducente, accortosi della presenza dell'animale, si è fermato appena in tempo.

Per fortuna, in quel momento, erano presenti gli agenti della Municipale che sono intervenuti, con l'aiuto dell'automobilista che ha sollevato l'auto con il cric. Il poliziotto ha così sottratto il piccolo dalla sorte di venire schiacciato.

Il gattino è stato poi consegnato alla colonia felina presente nell'ex Gazometro.

