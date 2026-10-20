Basta un acquazzone particolarmente intenso e ad Alghero torna il solito scenario: strade trasformate in fiumi, tombini saltati e traffico in difficoltà. Il violento temporale che si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, ha provocato allagamenti in diverse zone, riportando alla luce le criticità del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Video di Caterina Fiori

Particolarmente critica la situazione in viale Primo Maggio, dove le auto hanno dovuto attraversare ampi tratti di carreggiata sommersi dall'acqua. Allagamenti anche lungo la viabilità del lungomare, come documentano le immagini, con l'acqua che ha invaso la sede stradale.

Diversi tombini sono saltati sotto la pressione dell'acqua. Sul territorio sono al lavoro gli agenti della polizia locale, impegnati a coordinare la circolazione e a gestire le situazioni di maggiore difficoltà. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerto per rischio idrogeologico valido fino alla mezzanotte di domani. Per il territorio di Alghero è previsto il codice arancione, criticità moderata.

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