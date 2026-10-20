A un anno dall’avvio dell’alleanza strategica tra il Comune di Alghero e la Fondazione Bruno Kessler, è tempo di tracciare un primo bilancio e definire le prospettive future della collaborazione. Mercoledì 21 ottobre, dalle 9.30 a Villa Maria Pia, saranno presentati i risultati del programma che punta a fare di Alghero un laboratorio di innovazione territoriale.

Quattro gli assi di intervento: attrattività del territorio, ricerca scientifica e tecnologica, valorizzazione delle persone e formazione. Tra le iniziative avviate figurano un percorso formativo con l’Università di Sassari, un piano di comunicazione e promozione territoriale, un accordo operativo per accelerare i progetti e la creazione di uno spazio di coworking.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme agli assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga. Interverranno, tra gli altri, Paolo Traverso della Fondazione Bruno Kessler, il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, il docente Ludovico Marinò e Luciano Malfer della FBK.

L’incontro servirà a individuare le prossime azioni concrete per consolidare la collaborazione tra istituzioni, università, imprese e mondo della ricerca. Un modello pilota che, nelle intenzioni della Fondazione, potrà essere replicato anche in altri territori e collegato alle reti nazionali ed europee dell’innovazione.

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