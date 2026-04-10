Tre famiglie sgomberate in centro storico oggi a Sassari.

I vigili del fuoco sono intervenuti stasera in alcune abitazioni di via Turritana e, viste le infiltrazioni d’acqua oltre ai calcinacci, hanno dichiarato inagibili gli spazi.

I tre nuclei familiari hanno quindi trovato sistemazione altrove, con soluzioni personali o altre offerte dal Comune.

Sul posto anche il 118 e la polizia locale.

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