nel centro storico
10 aprile 2026 alle 21:29aggiornato il 10 aprile 2026 alle 21:31
Sassari, la palazzina è inagibile: sgomberate tre famiglieI vigili del fuoco sono intervenuti in alcune abitazioni di via Turritana
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Tre famiglie sgomberate in centro storico oggi a Sassari.
I vigili del fuoco sono intervenuti stasera in alcune abitazioni di via Turritana e, viste le infiltrazioni d’acqua oltre ai calcinacci, hanno dichiarato inagibili gli spazi.
I tre nuclei familiari hanno quindi trovato sistemazione altrove, con soluzioni personali o altre offerte dal Comune.
Sul posto anche il 118 e la polizia locale.
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