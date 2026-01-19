È Luca Silanos, il 38enne ferito con un’arma da fuoco stamattina a Sassari sul piazzale della rivendita di auto usate sulla strada 23 di Predda Niedda.

Al termine di una violenta lite è stato colpito al femore ed è stato trasferito al pronto soccorso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Silanos era stato rinviato a giudizio per un caso di tentato omicidio che sarebbe avvenuto, il 19 luglio 2024, al Duca Bar di Sassari.

In quella occasione, secondo le accuse, l’uomo, insieme ai fratelli Alessio e Stefano Levanti, avrebbe compiuto una sorta di spedizione punitiva contro Ugo Poggi. Quest’ultimo era stato colpito al cranio con una martellata.

Sul fatto di stamattina, come su quello di allora, indagano i carabinieri. L’inchiesta è coordinata dal Pm Paolo Piras.

