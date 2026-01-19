ferito
19 gennaio 2026 alle 11:32aggiornato il 19 gennaio 2026 alle 12:20
Sparatoria a Sassari, un 44enne colpito al femore: indagano i carabinieriL'episodio a Predda Niedda sulla strada 23, in una concessionaria di auto usate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un 44enne italiano ferito a Sassari da un colpo di pistola.
L'episodio è avvenuto stamattina a Predda Niedda sulla strada 23, nel piazzale della concessionaria di auto usate Plurimarca.
L’uomo, colpito al femore, non è grave ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.
© Riproduzione riservata