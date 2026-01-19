Un 44enne italiano ferito a Sassari da un colpo di pistola.

L'episodio è avvenuto stamattina a Predda Niedda sulla strada 23, nel piazzale della concessionaria di auto usate Plurimarca. 

L’uomo, colpito al femore, non è grave ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

© Riproduzione riservata