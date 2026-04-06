Casa agibile a metà. È la situazione surreale che sta vivendo, a Sassari, Antonio Niedda, pensionato 77enne e residente dal 1963 in via Colombo, nel quartiere di Latte Dolce. Tutto inizia o, per meglio dire, continua, la scorsa settimana. “Si è sbriciolato parte del soffitto nello studio”, racconta l’uomo. I vigili del fuoco intervenuti nell’abitazione all’ultimo piano, di proprietà Area, si limitano a lasciare tutto com’è. “Mi hanno detto che, se intervenivano sul resto, c’era il rischio che cascasse tutto”. Stanza quindi dichiarata off-limits ma, purtroppo per Niedda, il resto della casa non è messa meglio. “Hanno dichiarato inagibile pure la sala da pranzo”.

La visione della camera è impressionante: l’umidità e la muffa hanno assalito le pareti estendendosi a pochi cm dal pavimento. Crepe poi nella stireria e striature verdi da funghi nella camera da letto. “Anni fa erano caduti dei calcinacci distruggendo il televisore”.

Pure da questa deve tenersi lontano: tre camere su sei. L’appartamento è un campo di battaglia che tenta di difendersi dagli assalti delle infiltrazioni. “È un disastro dal tornado del 2021- racconta l’uomo, di professione rilegatore - Il vento aveva scoperchiato i tetti”. I rattoppi sono stati recenti, con una doppia guaina, ma ormai i buoi sono scappati dalla stalla. Le case sono infatti gonfie dell’acqua che continua a premere sui muri. E quella di Niedda ne porta dappertutto i segni. “Dormo da mia figlia - spiega - Qui deve intervenire Area”. Con cui i rapporti sono tesi: “Non mi fanno fare i lavori a mie spese e pretendono che continui a pagare l’affitto”.

Il canone è versato da Antonio e dalla sua famiglia ormai da 63 anni. “In questa casa sono morti i miei genitori, mio fratello e mia moglie. Per questo dico loro che non me ne andrò mai”. Intanto, dall’altra parte della strada, sono in corso i lavori di riqualificazione, finanziati dalla Regione, di altri stabili Area, l’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa. “Non è rimasto qualche soldo anche per le nostre case?”, si chiede Antonio Niedda.

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