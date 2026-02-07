Due stranieri arrestati a Sassari per detenzione e spaccio di droga. La Polizia di Stato indagava da alcuni giorni su quanto stava avvenendo in una via del centro storico, dove era stata scoperta una piazza di spaccio di eroina e cocaina che riforniva quotidianamente decine di tossicodipendenti.

Una volta terminati gli appostamenti, gli agenti sono intervenuti all’interno di una casa arrestando i due spacciatori e sequestrando oltre 50 buste tra eroina e cocaina, insieme al denaro che si ritiene essere frutto delle cessioni. I due sono stati condotti in carcere a Bancali.

