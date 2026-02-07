Il vicepresidente Ue Fitto a Sassari: «Garantire ai giovani il diritto di restare»Inaugurato l’anno accademico dell’ateneo turritano. Alla cerimonia annunciata una strategia per le isole d’Europa
Sarà presentata entro giugno la strategia per le isole d’Europa: lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo all’inaugurazione del 464° anno accademico dell’Università di Sassari.
«L’Europa», ha detto Fitto, «ha dato ai giovani il diritto di muoversi, ora deve garantire il diritto di restare». Si è parlato anche di Einstein Telescope.
