Sarà presentata entro giugno la strategia per le isole d’Europa: lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo all’inaugurazione del 464° anno accademico dell’Università di Sassari.

«L’Europa», ha detto Fitto, «ha dato ai giovani il diritto di muoversi, ora deve garantire il diritto di restare». Si è parlato anche di Einstein Telescope.

L’articolo di Caterina De Roberto su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

