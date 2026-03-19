Riqualificare e valorizzare l’Ex Ma a Sassari. Questo l’obiettivo della firma, oggi in sala Bizantina, della convenzione tra l’Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi”, il Comune di Sassari e la Città Metropolitana di Sassari. A sottoscrivere il documento il sindaco metropolitano, Giovanni Mascia, in un incontro a cui hanno partecipato dirigenti di Città Metropolitana e Comune, oltre a Daniele Dore, direttore dell’Accademia Mario Sironi, insieme ai componenti apicali dell’istituto.

«Massima disponibilità - spiega Mascia - per supportare nelle varie fasi dei processi necessari l’Accademia. Abbiamo la volontà di trovare soluzioni in questo puzzle complesso ma che sappiamo di voler risolvere. Soluzioni che siano rispondenti alle esigenze di studenti, studentesse, docenti e vertici dell’Istituzione. Ci siamo incontrati per fissare scadenze, trovare punti di incontro, modalità d’azione una via di mezzo che consenta di far partire e concludere i lavori entro le tempistiche necessarie per non perdere finanziamenti e dare valore alla comunità intera».

Daniele Dore, direttore Accademia “Mario Sironi”, afferma: «Siamo qui a parlare di scelte, strade da intraprendere e visioni da condividere. Come il Comune e la Città Metropolitana vediamo Ex Ma destinato ad andare in una certa direzione, quella del soddisfare esigenze comuni. Grazie al vostro supporto tecnico sceglieremo appunto le strade migliori».

Il decreto del sindaco metropolitano approva lo schema di convenzione, individuando nella sinergia tra Enti lo strumento operativo per assicurare l’avvio e la corretta gestione dell’intervento di riqualificazione del complesso, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro.

«Fatta la stipula parte la fase operativa: incarico progettuale, progettazione e affidamento ai lavori, quando entreremo in ballo noi come Città Metropolitana - spiega Marco Dessole, dirigente del Settore III - Appalti e Contratti, Provveditorato, Sicurezza sul Lavoro, Statistica Servizio Protezione Dati Personali - l’importo dei lavori ci consente di fare una scelta fra cinque imprese, restringendo il campo e lavorando con chi è affidabile e può concludere i lavori in tempo».

«Favorevole anche la situazione configuratasi con la Soprintendenza - afferma Piergianni Melis, dirigente comunale Settore Lavori Pubblici - monitoriamo lo sviluppo della situazione e concordiamo appuntamenti ad per valutare insieme le scelte procedurali. Riscontriamo disponibilità e pragmatismo». L’Accademia, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento ministeriale, sarà responsabile della realizzazione complessiva dell’opera e delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Il Comune invece garantirà il supporto tecnico e amministrativo al Responsabile unico del progetto (RUP), attraverso una struttura dedicata in grado di accompagnare tutte le fasi, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori. Parallelamente, la Città Metropolitana di Sassari - in quanto stazione appaltante qualificata iscritta presso ANAC - potrà svolgere funzioni di committenza per conto di Amministrazioni non qualificate, come nel caso dell’Accademia.

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