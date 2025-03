Nord Sardegna, città metropolitana e sanità. Il confronto dei giorni scorsi a Palazzo Ducale tra il sindaco di Sassari e il vice presidente nazionale vicario del psd’Az, Giancarlo Acciaro, si è tenuto soprattutto su questi temi e le conseguenti problematiche. Un faccia a faccia, alla presenza di Lello Masia, segretario della sezione cittadina dei sardisti “Futuro e Indipendenza”, che marca anche un avvicinamento tra le parti, reso palese peraltro dalle presenze del sindaco agli eventi promossi dai sardisti. A tenere banco nella discussione è stata la città metropolitana, e le tematiche relative al suo sviluppo, da quelle della sanità fino ai rapporti con i comuni del territorio.

Altro argomento, di grande attualità negli ultimi tempi, è stato il ruolo della Zona ex Industriale di Predda Niedda, e la riqualificazione del centro storico. Pollice in su da parte di Acciaro, per adesso, sull’operato dell’esecutivo Mascia che si accompagna però anche a una critica sulla lentezza del rilancio dell’area industriale di Truncu Reale e in merito all'azione verso l’Agro e le zone costiere sassaresi considerata poco incisiva. "L’incontro- dichiara il vicesegretario- con il sindaco lo considero molto positivo e con il giusto spirito di collaborazione, nell’esclusivo interesse della città di Sassari e rientra in un'azione che vede il psd’Az incontrare e confrontarsi con le Istituzioni del territorio e con i comuni del Nord Sardegna".

