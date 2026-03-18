"Risolvere l’enigma del futuro: dialogo tra generazioni" è il tema dell’incontro che si è tenuto fra una delegazione di classi quarte e quinte del Liceo Azuni di Sassari e il dottor Francesco Baggi Sisini, Cavaliere del Lavoro, editore e per tanti anni anche direttore dello storico settimanale “La Settimana Enigmistica”.

L’evento, valido come attività di orientamento e coordinato dalla professoressa Maria Gavina Camboni, docente di Scienze dell’istituto di via Rolando, si è tenuto nell’Aula Delitala del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Antonio Deroma, l'introduzione del professor Giuseppe Zichi, autore del volume “Sisini. Imprenditori di Sardegna”, che ha ricordato il valore storico e culturale dell’esperienza imprenditoriale della famiglia Sisini nel contesto della tradizione imprenditoriale sarda.

Francesco Baggi Sisini, sassarese, ex studente del Liceo Azuni, è nipote di Giorgio Sisini, fondatore nel 1932 di “La Settimana Enigmistica” e ha raccontato agli allievi del Liceo Azuni la propria esperienza imprenditoriale e quella della sua famiglia, strettamente connessa alla storia del “settimanale che vanta più tentativi di imitazione” come scritto nella prima pagina.

«Lavorate tanto e sempre con la massima correttezza - ha raccomandato l’editore agli alunni - ricordando che il vero successo non è quello dato dalla notorietà e dal denaro, ma dalla soddisfazione di fare bene quello che si fa e di farlo anche nell’interesse degli altri».

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