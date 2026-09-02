Attività intensa per il Baretto di Porto Ferro che propone festival senza soluzione di continuità. Venerdì 4 settembre di fronte alla spiaggia spetta ad Arturo (ore 20) aprire "Cantautorato", rassegna dedicata alle molteplici espressioni e forme di questo genere musicale.

Arturo (classe 2001) è rapper, cantante e autore. Uno a cui le etichette sono un po’ strette. Rap, indie, rock, funky: lui prende un po’ di qua e un po’ di là, mescola tutto e ci mette dentro testi che provano a dire qualcosa.

Le altre date di settembre dedicate ai cantautori: 12, 13, 18, 25 e 27.

Sabato, sempre alle 20, penultimo appuntamento con il festival BlueSunset 2026. Protagonista Federico Luiu in compagnia del suo Quartet.

Federico Luiu si è trasferito per qualche anno a Toronto, dove ha condiviso il palco con musicisti come Prakash John, Jordan John, Joey Landreth, Matt Schofield e Michael Fonfara. Ancora la nascita dei Sons of Rhythm, la partecipazione al Montreal Jazz Fes. Nel 2019 il primo album solista (“Walkin’ the Blues”). Il suo sound è sempre più apprezzato, si sviluppa mescolando blues, rock, jazz e country senza mai perdere però quella matrice personale che lo rende subito riconoscibile. Nel 2024, con “Give Me One More Chance” pubblicato come Feddy on Guitar, il viaggio fa un nuovo salto in avanti, grazie a featuring importanti e un suono sempre più maturo.

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